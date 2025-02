Erfurt - Die Zahl der Todesfälle während der aktuellen Grippesaison ist in Thüringen weiter gestiegen. Bislang seien 23 Menschen in Zusammenhang mit einer Virusgrippe gestorben, wie aus dem Wochenbericht des Thüringer Gesundheitsministeriums hervorgeht. Davon war bei 17 die Influenza unmittelbare Todesursache, sechs Grippepatienten starben an einer anderen Ursache. Fast alle Gestorbenen waren mindestens 60 Jahre alt - aber auch in der Altersgruppe der 10-bis 15-Jährigen gab es einen Todesfall. In der Saison 2023/24 hatte es im Freistaat 30 Grippetote bis Mitte April gegeben.

Seit Beginn der Influenza-Saison Anfang Oktober bis Mitte Februar wurden in Thüringen 10.701 Grippefälle an die Gesundheitsbehörden gemeldet. In der Vorwoche stieg die Zahl der erfassten Neuerkrankungen auf 2.019. Erkrankungshäufungen mit fünf und mehr Betroffenen wurden aus Kindergärten, Krankenhäusern und einem Pflegeheim gemeldet. Bezogen auf 100.000 Einwohner suchten in der zweiten Februarwoche rund 3.000 Menschen in Thüringen wegen Grippe und anderer Atemwegserkrankungen einen Arzt auf. Das entspricht rund 65.000 Arztbesuchen. Kinder bis vier Jahren erkrankten weiterhin am häufigsten.