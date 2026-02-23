Hunderttausende Seniorinnen und Senioren im Freistaat leben alleine. Ein Landesprogramm soll ihnen helfen. Ab März ist ein Landkreis neu dabei.

Erfurt - Das Landesprogramm „Agathe“ gegen Einsamkeit im Alter bekommt Zuwachs. Ab März sind auch im Weimarer Land Beraterinnen unterwegs, um alleinlebenden Menschen ab 63 Jahren zur Seite zu stehen, wie der Landkreis mitteilte. In Thüringen lebten etwa 210.000 Menschen in diesem Alter alleine, im Weimarer Land seien es etwa 8.200. Die Zahl werde aufgrund der demografischen Entwicklung weiter steigen.

Das Programm war 2021 von der damals rot-rot-grünen Landesregierung eingeführt worden. Die aktuelle Regierung führt es fort. Die hauptsächlich vom Land finanzierten Fachkräfte beraten ratsuchende Menschen individuell, vertraulich und kostenlos. Ziel ist es, den Menschen so lange wie möglich ein selbstständiges Leben in ihrer eigenen Wohnung zu ermöglichen. Mehr als die Hälfte der Landkreise und kreisfreien Städte beteiligen sich an dem Programm.