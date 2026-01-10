Starker Schneefall legt den Busverkehr in Mansfeld-Südharz und der Altmark lahm. Wann fahren die ersten Busse wieder und was gilt für den Harz?

Wegen des Neuschnees ist der Busverkehr im Harz und Südharz weiterhin gestört. (Archivbild)

Mansfeld-Südharz - In Teilen von Sachsen-Anhalt ist der Busverkehr wegen starker Schneefälle weiterhin gestört. Im Landkreis Mansfeld-Südharz bleibt der Linienverkehr bis auf weiteres eingestellt, teilten die Behörden mit. Auch alle Filialen der Sparkasse bleiben am Samstag geschlossen. In der Altmark bleibt der ÖPNV am Vormittag ebenfalls komplett ausgesetzt, wie das Busunternehmen PVGS mitteilte. Ab Mittag sollen die Busse wieder fahren.

Im Harz sind die Busse nach Angaben der Harzer Verkehrsbetriebe weiterhin unterwegs. In den Höhenlagen über 250 Metern könne es allerdings zu Verspätungen kommen.