Auch in der kommenden Woche bleibt es sehr kalt und windig. Und die Meteorologen erwarten Schnee und Glatteisregen.

Hannover - Weiterhin eisige Temperaturen und viel Wind: Auch in der kommenden Woche lässt der Winter in Niedersachsen und Bremen nicht locker. „Es liegt ein stabiles Hoch über Nordosteuropa, und von Westen drücken Tiefausläufer nach Niedersachsen und Bremen – die bis zum Montag für Schnee und Regen sorgen“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

In der Nacht zu Montag erwartet der DWD im Südwesten des Landes zeitweise Schnee und gefrierenden Regen. An der Küste wird es sehr windig und auch dort gibt es Minusgrade. Die Tiefstwerte liegen ansonsten um minus 3 Grad in Ostfriesland und bei minus 8 Grad im Wendland. Im südlichen Emsland ist es mit null Grad etwas milder.

Der Wind legt weiter zu

Am Montag gibt es viele Wolken, im äußersten Westen Niedersachsens erwarten die Meteorologen etwas Niederschlag, im Südwesten gefrierenden Regen, sonst vereinzelt Schneefälle. Ganz im Süden des Landes gibt es demnach auch Auflockerungen. Der Wind legt etwas zu, an der Küste gibt es stürmische Böen und auch im Binnenland Windböen. Die Temperaturen liegen an der Küste um minus 1 Grad, im Wendland wieder bei minus 7 Grad und im Emsland bei 2 Grad.

In der Nacht zu Dienstag gibt es landesweit Frost und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen sinken an der Küste auf rund minus 5 Grad, im Südwesten des Landes auf etwa minus 2 Grad und im Osten sogar auf bis zu minus 10 Grad.

Dienstag unwetterartiger Glatteisregen möglich

Nach derzeitigem Stand erwartet der DWD am Dienstag bis zum Abend eine Niederschlagsfront südwestlich der Linie von Bremen bis Hannover. Das bedeutet anfangs Schnee, dann ist auch unwetterartiger Glatteisregen möglich. Landesweit gibt es Frost, von minus 2 Grad an der Küste bis zu minus 5 Grad im Wendland.

Wenn die Niederschlagsfront bis vermutlich Mittwochmittag durchgezogen ist, bleibt es laut DWD wolkenreich und vor allem im Süden des Landes zeitweise neblig – aber meist trocken. Tagsüber ist es frostig, außer im Westen und Südwesten. Nachts gibt es weiterhin Frost im ganzen Land.