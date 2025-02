Wer verschneite Wälder und präparierte Langlaufstrecken sucht, findet sie derzeit nicht im Thüringer Wald. Bessert sich das in den nächsten Tagen?

Suhl - Der Flockenwirbel der vergangenen Stunden hat die Wintersportmöglichkeiten im Thüringer Wald kaum verbessert. Bei geringen Schneehöhen von bis zu acht Zentimetern ist Langlauf auf Naturschnee weiterhin nicht möglich, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte. Einzige Möglichkeit ist die mit Kunstschnee belegte Skihalle in Oberhof. Geöffnet sind künstlich beschneite alpine Skihänge in Steinach, Oberhof, Masserberg und Schmiedefeld am Rennsteig. Schlittenfahren ist auf fünf präparierten Rodelhängen möglich, unter anderem auf dem Schneekopf und der Schmücke.

Kein nennenswerter Schneefall in Thüringen

Laut Deutschem Wetterdienst hat Thüringen vom Schneefall der vergangenen Stunden kaum etwas gehabt. Das gilt auch für die Kammlagen des Thüringer Waldes. In Neuhaus am Rennweg in gut 800 Metern Höhe und auf der mehr als 900 Meter hoch gelegenen Schmücke wurden nach Angaben eines Sprechers lediglich zwei Zentimeter Schnee gemessen. „Thüringen ist vom Schneefallgebiet nicht gut behandelt worden“, sagte er.

Die DWD-Prognosen sehen in den nächsten Tagen auch keinen nennenswerten Neuschnee für Thüringen. Dafür soll es kälter werden mit Temperaturen von bis zu 10 Grad unter null.