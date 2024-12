Die Weltklasse-Elite der Stabhochspringer trifft sich im Februar in Deutschland. Ausnahmeathlet Armand Duplantis will seinen Istaf Indoor-Rekord weiter hochschrauben.

Armand Duplantis will beim Istaf Indoor in Berlin seinen Rekord verbessern.

Berlin/Düsseldorf - Die Zuschauer des Istaf Indoors in Düsseldorf und Berlin können sich auf ein Weltklassefeld der Stabhochspringer freuen. Beim Leichtathletik-Meeting im Düsseldorfer PSD Bank Dome am 9. Februar gehen sechs der Olympia-Finalisten von Paris an den Start. Fünf Tage später wird Olympiasieger Armand Duplantis in der Uber Arena in Berlin auf Weltrekordjagd gehen, wie die Veranstalter mitteilten.

Der 25 Jahre alte Schwede hat in diesem Jahr den Weltrekord auf 6,26 Meter geschraubt und hält auch den Istaf-Rekord mit 6,06 Metern, den er beim Indoor-Event in Berlin 2023 aufgestellt hatte. Spätestens seitdem hat er das Meeting in sein Herz geschlossen. „So eine großartige Atmosphäre wie beim Istaf Indoor habe ich noch nie erlebt“, sagte er.

Auch Mihambo und Ogunleye dabei

In Düsseldorf führt der Olympia-Zweite und zweimalige Weltmeister Sam Kendricks (USA) das Feld an. Mit dem amtierenden Vize-Weltmeister Ernest John Obiena (Philippinen), dem türkischen Rekordhalter Ersu Şaşma und Bokai Huang aus China sowie den beiden Deutschen Oleg Zernickel und Bo Kanda Lita Baehre sind sechs der Top Ten von Paris vertreten.

Neben den Stabhochspringern sind auch zahlreiche nationale wie internationale Top-Athleten in den einzelnen Disziplinen an beiden Orten vertreten. So will Weitsprung-Idol Malaika Mihambo ihren Wettbewerb ein weiteres Mal gewinnen. Und auch Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye sowie Sprint-Star Gina Lückenkemper wollen vor dem Publikum jubeln.