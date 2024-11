Große Aufregung in Elsterwerda: Eine Weltkriegsbombe ist in der Stadt entschärft worden. Nun ist der Sperrkreis aufgehoben worden.

Eine Weltkriegsbombe war am Mittwoch in Elsterwerda gesprengt worden.

Elsterwerda - Eine Weltkriegsbombe ist in Elsterwerda (Landkreis Elbe-Elster) erfolgreich entschärft worden. „Mit sofortiger Wirkung ist der Sperrbezirk auf Grund der Bombenentschärfung wieder freigegeben“, hieß es von der Stadtverwaltung am Nachmittag. Bürger und Unternehmen konnten somit wieder in den Sperrbereich mit einem Radius von einem Kilometer zurückkehren.

Am Morgen war rund um die Bombe ein Sperrkreis gezogen worden. Bis 8.00 Uhr sollten Anwohner innerhalb des Kreises ihre Wohnungen verlassen haben. Das Klinikum war nicht betroffen. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war bei Bauarbeiten gefunden worden.