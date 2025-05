Die Entschärfung der in Teltow gefundenen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg steht an. Wichtige Straßen und eine S-Bahn-Haltestelle sind von der Sperrung betroffen.

Weltkriegsbombe in Teltow wird entschärft

Teltow - Die bei Bauarbeiten in Teltow entdeckte Weltkriegsbombe wird heute planmäßig entschärft. Von der Evakuierung sind neben Anwohnern der brandenburgischen Stadt auch Menschen aus dem Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf betroffen. Ungefähr 3.800 Berliner und 1.850 Teltower sollen zwischen 7.00 und 16.00 Uhr den Sperrkreis verlassen, wie die Stadt Teltow auf ihrer Website mitteilte.

Es handele sich um einen Sperrkreis von etwa 600 Metern. Die Lichterfelder Allee sowie der Ostpreußendamm werden den Angaben nach ab etwa 8.00 Uhr voll gesperrt sein. Die S-Bahn-Linie 25 werde zwar nicht unterbrochen, hieß es, jedoch entfalle der Halt am S-Bahnhof Lichterfelde-Süd in der Zeit der Sperrung. Auch auf der Linie S26 entfällt der Halt laut Berliner Verkehrsinformationszentrale.

Als Aufenthaltsorte für den Zeitraum der Evakuierung stünden den Menschen in Teltow das Bürgerhaus in der Ritterstraße und denen in Steglitz-Zehlendorf die Carl-Schuhmann-Sporthalle zur Verfügung, hieß es von der Stadt Teltow und dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.