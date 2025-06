Die Bombenräumung in Garbsen ist abgeschlossen. (Symbolfoto)

Garbsen - Eine englische Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg ist bei Garbsen unschädlich gemacht worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen sprengte den Zündkopf am Abend kontrolliert, wie die Stadt bei Hannover mitteilte. Die Mine war erst am Vormittag zwischen Garbsen und Schloß Ricklingen gefunden worden.

Der Campingplatz am Blauen See, der Golfplatz Hannover sowie Teile der A2-Raststätte Garbsen-Nord mussten vollständig geräumt werden, wie es weiter hieß. Gegen 16.45 Uhr wurde die A2 zwischen den Anschlussstellen Luthe und Hannover-Herrenhausen sowie die Burgstraße in beiden Richtungen zeitweise voll gesperrt.