Herning - Der Nachwuchs von RB Leipzig ist in der UEFA Youth League trotz Unterzahl und mit viel Glück erstmals ins Achtelfinale eingezogen. Die U19 der Sachsen setzte sich am Dienstag in der Zwischenrunde mit 4:2 im Elfmeterschießen beim dänischen Meister FC Midtjylland durch. Den entscheidenden Elfmeter für die Mannschaft von Ex-Profi Sebastian Heidinger verwandelte U17-Weltmeister Winners Osawe.

In der regulären Spielzeit hatte Leipzig erst am Ende der Nachspielzeit durch Jonathan Norboye (90.+5) zum 1:1 ausgeglichen. Mikel Krüger-Johnson (13.) hatte die überlegenen Dänen in Führung geschossen, Leipzigs Tim Köhler (62.) die Gelb-Rote Karte gesehen.

Am Freitag wird die Runde der letzten 16 in der UEFA-Zentrale in Nyon ausgelost. Am 12./13. März wird das Spiel ausgetragen. Leipzig hatte erstmals in der Clubgeschichte die Gruppenphase der Youth League überstanden. Die Spiele der K.o.-Phase werden in nur einer Begegnung entschieden. Halbfinale und Endspiel werden im Colovray-Stadion in Nyon ausgetragen.

Midtjylland präsentierte sich in der Spielanlage deutlich reifer und ging verdient in Führung. Linksaußen Krüger stand nach einer Flanke von der rechten Seite völlig frei im Strafraum und schloss sehenswert per Volley ab. Leipzig hielt zwar körperlich mit, spielte aber zu fehlerhaft. Midtjylland hatte die deutlich besseren Chancen und letztlich verhinderte Leipzigs Torwart Timo Schlieck eine vorzeitige Entscheidung.

Die letzte Aktion der regulären Spielzeit war eine Leipziger Ecke. Unter der sprang der dänische Torwart hindurch und der Norweger Norbye köpfte den Ausgleich. Im Anschluss ging es direkt ins Elfmeterschießen. Schlieck hielt den ersten Versuch der Dänen, der dritte Elfmeter klatschte gegen den Pfosten. Für Leipzig verwandelten Paul Kühnhardt, Bilal Damala, Laurin Schößler und Osawe.