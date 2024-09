Nächstes Jahr haben Fans wieder die Möglichkeit, den ehemaligen „The Police“-Frontmann live in der niedersächsischen Landeshauptstadt zu sehen. Weitere Konzerte in Deutschland sind angekündigt.

Weltstar zu Gast: Sänger Sting tritt 2025 in Hannover auf

Sting ist als Act für das NDR 2 Plaza Festival in Hannover bestätigt. (Archivbild)

Hannover - Zum Start seiner Deutschland-Tournee tritt der britische Musiker Sting am 6. Juni 2025 in Hannover auf. Er ist Headliner beim NDR 2 Plaza Festival. Anschließend sind ebenfalls im Juni Konzerte in Heilbronn, Mönchengladbach, Rostock, Zwickau und Kiel geplant, wie der Konzertveranstalter mitteilte.

Bei der „Sting 3.0“-Tour werde der vielfache Grammypreisträger seine größten Hits aus mehr als 40 Jahren Musikkarriere präsentieren und dabei auch die 80er-Hits wie „Fields of Gold“ oder „Englishman in New York“ spielen.

Sting startete seine Weltkarriere mit seiner Band The Police und Songs wie „Every Breath you take“. In Hannover war der 72-Jährige schon mehrfach zu Gast.

Festival auf ehemaligem Gelände der Weltausstellung

Bei der Jubiläumsausgabe - 25 Jahre - des NDR 2 Festivals auf der Expo Plaza tritt auch der Finne Samu Haber auf - das kündigte der Veranstalter bereits vor kurzem an. Der Vorverkauf laufe schon.

Das zwei Tage dauernde Festival wird jedes Jahr in Hannover unter freiem Himmel auf dem ehemaligen Gelände der Weltausstellung veranstaltet.