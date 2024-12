Möckern - Die Nachfrage nach E-Autos ist in Sachsen-Anhalt 2024 deutlich gesunken. Verantwortlich sind der Wegfall des Umweltbonus und teurer Ladestrom, insbesondere an Schnellladesäulen, wie der Präsident des Kfz-Landesverbandes Sachsen-Anhalt, Thomas Peckruhn, mitteilte. „Laden muss vom ersten Kilometer, von der ersten Kilowattstunde an deutlich günstiger sein als das Tanken fossiler Brennstoffe.“

Zusätzlich sei die unzureichende Ladeinfrastruktur problematisch. In Sachsen-Anhalt gibt es teils große Unterschieden zwischen den Kreisen: Während es im Jerichower Land nur 55 Ladepunkte gibt, sind es im Burgenlandkreis über 200. Dennoch liegt Sachsen-Anhalt bundesweit auf Platz fünf im Verhältnis von E-Autos zu Ladepunkten.

Der Gebrauchtwagenmarkt profitiert

Auch in Sachsen-Anhalt dämpfen wirtschaftliche Unsicherheiten die Kauflaune. Viele nutzen ihre Fahrzeuge länger und investieren stärker in Wartung und Reparatur, was den Kfz-Werkstätten zugutekommt, die „sehr gut“ ausgelastet sind. Das Durchschnittsalter der Autos ist auf über 10 Jahre gestiegen – vor zehn Jahren lag es bei 8,8 Jahren. „Wer dennoch wechselt, orientiert sich meist am Gebrauchtwagenmarkt“, so Peckruhn.