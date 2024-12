Holz ist ein begehrtes Gut. Das lockt vereinzelt auch Langfinger an. In Sachsen gehen die Fallzahlen aber eher zurück.

Weniger Fälle von Holzdiebstahl in diesem Jahr in Sachsen

Es gab weniger Fälle von Holzdiebstahl in diesem Jahr in Sachsen. (Symbolbild)

Dresden - In Sachsens Wäldern ist in diesem Jahr weniger Holz gestohlen worden. Nach Angaben des Landeskriminalamtes wurden bis Ende November dieses Jahres 162 Straftaten im Zusammenhang mit Holzdiebstahl zur Anzeige gebracht. Dabei handele es sich etwa um Baumstämme, Holzpolter, gefällte Bäume oder gesägtes Holz, sagte eine LKA-Sprecherin auf Anfrage. In 128 Fällen wurden in diesem Jahr bereits Tatverdächtige ermittelt.

Die Entwicklung in den vergangenen Jahren schwankt: Wurden 2023 197 Holzdiebstähle im Freistaat registriert, waren es 2022 noch 232 und im Jahr 2021 136 Fälle.

Laut Statistik des Landeskriminalamtes wurden in diesem Jahr bis 25. November mit jeweils 25 Fällen die meisten Diebstähle im Erzgebirgskreis und im Vogtlandkreis registriert. Im Landkreis Görlitz waren es 20 Fälle. In der Stadt Dresden wurde dagegen nur ein Holzdiebstahl zur Anzeige gebracht.