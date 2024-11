Sachsen-Anhalt verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2024 weniger Gewerbebewegungen. Trotzdem gab es an einigen Orten auch positive Salden.

Halle - In Sachsen-Anhalt sind in den ersten drei Quartalen 2024 weniger Gewerbe angemeldet worden als im Vorjahreszeitraum. Bis Ende September seien 8.472 Anmeldungen und damit 0,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor registriert worden, teilte das Statistische Landesamt in Halle mit. Allerdings gaben auch weniger Menschen ihr Gewerbe auf. Die Zahl der Abmeldungen belief sich in den ersten neun Monaten auf 6.978 und lag somit 4,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Besonders viele Gewerbeanmeldungen gab es nach Angaben des Statistikamtes im laufenden Jahr in den Bereichen „Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz“ (2.104), gefolgt von „Sonstige Dienstleistungen“ (1.182). Gleichzeitig seien in den beiden Bereichen aber auch die meisten Abmeldungen mit zusammen 2.634 gezählt worden.

In allen 14 Landkreisen beziehungsweise kreisfreien Städten zeigte sich ein positiver Saldo aus Gewerbean- und Gewerbeabmeldungen: Den Angaben zufolge gab es den größten Zuwachs in Magdeburg (plus 264), Halle (plus 172), dem Bördekreis (plus 165) und dem Burgenlandkreis (plus 145).