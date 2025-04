Weniger Kitas, aber mehr Fachkräfte in Sachsen-Anhalt

Kindergartentag am 21. April

Rund 20.000 Erzieherinnen und Erzieher arbeiteten 2024 in den über 1.800 Kitas im Land. (Symbolbild)

Halle - In Sachsen-Anhalt hat sich die Situation in den Kindergärten verändert. Wie das Statistische Landesamt in Halle (Saale) mitteilte, gab es zum 1. März landesweit neun Kindertageseinrichtungen weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig erreichte die Zahl der pädagogischen Fachkräfte einen neuen Höchststand.

Rund 20.000 Erzieherinnen und Erzieher arbeiteten den Angaben zufolge 2024 in den über 1.800 Kitas im Land – das waren gut 3.100 mehr als vor zehn Jahren. Damit verbesserte sich demnach auch der Betreuungsschlüssel: Im Schnitt betreute eine Fachkraft 7,7 Kinder. Im Jahr 2015 waren es noch 8,3.

Den Statistikern zufolge gehörte Sachsen-Anhalt bundesweit zu den Ländern mit den höchsten Betreuungsquoten. Knapp 60 Prozent der unter Dreijährigen besuchten 2024 eine Kita - nur in Mecklenburg-Vorpommern lag der Anteil noch höher. Bei den Drei- bis unter Sechsjährigen lag die Quote laut Mitteilung sogar bei rund 93 Prozent.