Der Lehrermangel begleitet Sachsen-Anhalt weiter und entspannt sich im neuen Schuljahr auch nicht. Was sagt der neue Bildungsminister?

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt verlassen mehr Lehrkräfte die Schulen als neu eingestellt werden, zugleich setzt ein Rückgang bei den Schülerzahlen ein. In diesem Jahr seien bislang 923 Lehrkräfte gewonnen worden, darunter 355 Seiteneinsteiger, sagte Bildungsminister Jan Riedel (CDU) in Magdeburg. Etwas mehr als 1.000 Lehrkräfte hätten den aktiven Schuldienst verlassen. Riedel sagte, es sollten mehr von ihnen für eine weitere Tätigkeit an den Schulen gewonnen werden. Auf ausgeschriebene Stellen meldeten sich weiterhin nicht ausreichend Bewerberinnen und Bewerber.

Prognose geht von weiter sinkenden Schülerzahlen aus

Das neue Schuljahr beginnt am kommenden Montag für rund 213.800 Schülerinnen und Schüler, ein Jahr zuvor waren es noch 214.300 gewesen. 18.947 Kinder starten als Schulanfänger in den ersten Klassen, 2024 gab es noch knapp 19.600 Erstklässler. Die Prognosen gingen von weiter sinkenden Schülerzahlen aus, so Riedel. Das wirke sich allerdings nicht so schnell auf die Personalsituation an den Schulen aus.

Vorläufigen Zahlen zufolge beginnt das neue Schuljahr mit einer Unterrichtsversorgung von 93,6 Prozent, gerechnet über alle allgemeinbildenden Schulen, so Riedel weiter. Vor einem Jahr waren es 94 Prozent gewesen. Der Grundbedarf an Unterricht werde im Durchschnitt landesweit zuverlässig abgedeckt und damit auch die Stundentafel abgedeckt, erklärte der Minister. Hinzu komme der Zusatzbedarf, etwa für den Ganztag oder für Förderung. An den berufsbildenden Schulen liegt die Unterrichtsversorgung bei 92,3 Prozent.

Riedel: Prekäre Situation an einzelnen Schulen

Riedel riet zur Einordnung der Zahlen, man müsse nicht mit der roten Paniklampe durchs Land laufen. „Wir reden von Schulen, die ganz besonders prekäre Situationen haben, wo wir im Einzelfall auch noch weitere Lösungen finden müssen. Aber grundsätzlich über alle Schulen hinweg, statistisch gesehen, haben wir den Grundbedarf relativ vernünftig abgedeckt.“

Neue Personalkategorie unterstützt ab 2026 an den Schulen

Die Zahl der Lehrkräfte an den allgemeinbildenden Schulen liegt laut Ministerium derzeit bei 13.934 (2024: 14.032), davon sind 2.439 (2024: 2.247) Seiteneinsteiger. Es unterstützen rund 1.900 pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Schulen.

Um die Schulen zu entlasten, wurde zuletzt die neue Personalkategorie der pädagogischen Unterrichtshilfen geschaffen, die insbesondere an den Sekundarschulen Lehrkräfte unterstützen und pädagogische Aufgaben unternehmen. 152 Stellen wurden im Juni ausgeschrieben, die ersten Kräfte könnten ab Anfang 2026 eingesetzt werden, hieß es. Die neuen Kolleginnen und Kollegen sollen ein 450-stündiges Qualifizierungsprogramm durchlaufen.