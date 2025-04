Die Zahl der Milchbauern und auch der Kühe sinkt in Sachsen-Anhalt seit Jahren. Preise und schwierige Arbeitsbedingungen sind nur zwei Gründe. Ein Trend bleibt gleich.

Weniger Milchbauern in Sachsen-Anhalt

Ende vergangenen Jahres gab es rund 93.000 Milchkühe in Sachsen-Anhalt - Ein Rückgang um fast 25 Prozent seit 2010. (Archivbild)

Magdeburg - Die Zahl der Milchbauern und Milchkühe in Sachsen-Anhalt ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Wie der Landesbauernverband mitteilte, gab es im November 2024 noch etwas mehr als 93.000 Milchkühe. 2010 seien es noch mehr als 123.500 Tiere gewesen. Das ist ein Rückgang um knapp 25 Prozent. Im gleichen Zeitraum sank bundesweit die Zahl der Milchkühe lediglich um etwas mehr als neun Prozent. Aus Sicht des Landesbauernverbandes ist dies eine „bedenkliche Entwicklung“.

Zahl der Betriebe etwa halbiert

„Die Milcherzeugung ist ein zentraler Bestandteil der landwirtschaftlichen Wertschöpfung im Land“, erklärte Verbandssprecher Erik Hecht. „Geht die Milchproduktion drastisch zurück, fehlen nicht nur wichtige Einnahmen für die Betriebe, sondern es droht auch ein Strukturwandel, der die regionale landwirtschaftliche Stabilität gefährden kann.“ Den Statistiken nach würden die Betriebe mit Milchviehhaltung größer. Daraus könne aber nicht geschlossen werden, dass kleinere Betriebe durch größere verdrängt oder geschluckt würden.

Es gebe in allen Größenklassen Milchviehhalter, die wegen schlechter Erzeugerpreise die Produktion einstellen und Tiere weggeben würden, sagte der Verbandssprecher. Die Zahl der Vertriebe ist in den vergangenen Jahren sogar noch deutlicher gestiegen. Laut Agrarstrukturerhebung gab es 2010 noch 622 Betriebe mit Milchkühen in Sachsen-Anhalt. Im Jahr 2020 waren es demnach nur noch 330 Betriebe.

Eine Kuh produziert deutlich mehr Milch

Weitere Gründe für einen Rückgang der Produktion sind laut Bauernverband aber auch fehlende Investitionsmöglichkeiten sowie der Arbeitskräftemangel.

Deutlich gestiegen ist dagegen die Menge an Milch, die eine einzige Kuh innerhalb eines Jahres gibt. Produzierte eine Kuh im Jahr 1955 noch 2.737 Kilogramm an Milch, waren es im vergangenen Jahr nach Angaben des Landeskontrollverbands (LKV) 10.702 Kilogramm.