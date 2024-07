Die Reisebranche wurde von der Corona-Pandemie schwer getroffen. In Sachsen-Anhalt gingen weniger Menschen in Reisebüros. Eine Alternative bot das Internet.

Halle - In Sachsen-Anhalt gibt es weniger Reisebüros als vor der Corona-Pandemie. Reiselustige konnten 2022 in 187 Reisebüro-Niederlassungen eine Reise buchen - das sind 53 Niederlassungen (rund 22 Prozent) weniger als im Jahr 2019, wie das Statistische Landesamt mitteilt. Demnach buchten 178.000 Menschen in Sachsen-Anhalt im Jahr 2022 ihre Reisen im Internet, was mehr als elf Prozent aller Internetnutzer in dem Bundesland ausmacht. Deutschlandweit buchten knapp 13,5 Millionen Menschen eine Unterkunft online (21,7 Prozent aller Internetnutzer).