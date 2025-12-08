In Brandenburg haben erneut mehr Menschen ein Studium aufgenommen. Anders sieht es in Berlin aus. Dafür stieg in der Hauptstadt und in Brandenburg der Anteil an ausländischen Studierenden.

Berlin - An den Berliner Hochschulen haben im laufenden Wintersemester weniger Studierende ein Studium aufgenommen als im Vorjahr - in Brandenburg waren es erneut mehr. Wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte, ging die Zahl der Studienanfänger in Berlin im Wintersemester 2025/26 um 2,1 Prozent auf rund 28.400 zurück. In Brandenburg stieg sie um 6,2 Prozent auf über 9.300 Studierende.

Die Zahl der derzeit eingeschriebenen Studierenden stieg in Berlin und in Brandenburg im Vergleich zum Wintersemester 2024/25. In Berlin nahm die Zahl um 2,8 Prozent auf knapp 206.500 Studierende zu, die als Haupt- oder Nebenhörer an Universitäten, Fachhochschulen und Kunsthochschulen eingeschrieben waren. In Brandenburg waren es 3,7 Prozent mehr. Dort sind rund 54.600 Studierende eingeschrieben.

In beiden Bundesländern sind zudem mehr Studierende aus dem Ausland eingeschrieben. In Berlin erhöhte sich der Anteil um anderthalb Prozentpunkte auf 26,3 Prozent. In Brandenburg stieg er auf 28,4 Prozent - 2,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.