Der Ausbau von Windkraftanlagen kommt in Thüringen nur schleppend voran. Auch die Erzeugung von Windstrom ging dieses Jahr bisher zurück. Eine andere erneuerbare Energiequelle lieferte aber kräftig.

Weniger Windstrom in Thüringen erzeugt

Erfurt - In Thüringen wurde im ersten Quartal weniger Strom erzeugt - vor allem die Windräder im Freistaat lieferten deutlich weniger Energie. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes in Erfurt hervor. Danach wurden von Januar bis Ende März im Freistaat insgesamt rund 2.757 Gigawattstunden Strom in das Netz eingespeist. Das waren knapp zehn Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Stromanteil aus erneuerbaren Quellen verringerte sich von 64 Prozent auf 55 Prozent und damit rund 1.519 Gigawattstunden.

Hauptgrund dafür war weniger Windenergie, deren Ausbeute wetterabhängig ist. In Thüringen kommt der Bau neuer Windkraftanlagen allerdings seit Jahren auch nur schleppend voran. Laut Energieministerium gibt es bisher nur wenige große Projekte, wo in Windparks alte Anlagen durch leistungsfähigere und größere Windräder ersetzt werden. Im Mai wurde die Modernisierung eines Windparks bei Bucha in der Nähe von Jena abgeschlossen - weniger Anlagen produzieren dort mehr Strom, erklärten die Betreiber.

38 Prozent Rückgang bei Windstrom

Im ersten Quartal lieferten die Thüringer Windenergieanlagen rund 808 Gigawattstunden Strom und damit 53 Prozent der erneuerbaren

Strommenge. Im Vergleich zum ersten Vierteljahr 2024 verringerte sich die Stromeinspeisung aus Windkraft um fast 38 Prozent.

Mit Biomasse betriebene Stromerzeugungsanlagen speisten 332 Gigawattstunden in das Netz ein, darunter

aus Biogas 173 Gigawattstunden. Die aus Biomasse eingespeiste Strommenge entsprach einem Anteil von 22 Prozent an der Ökostromeinspeisung und nahm damit gegenüber dem Vorjahresquartal leicht zu. Die fast 75.000 Solaranlagen im Freistaat steuerten knapp 326 Gigawattstunden bei - ein Anteil von gut einem Fünftel. Die Stromproduktion durch Solaranlagen stieg zum Vorjahreszeitrum um knapp ein Drittel.