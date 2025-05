In einer Wohnung brennt das Essen an, es riecht schon brenzlig auf dem Flur - ein Nachbar ruft die Feuerwehr. So weit, so normal. Aber was folgt, hat er nicht erwartet.

In Norden rückt die Feuerwehr wegen angebrannten Essens an - und wird wie der aufmerksame Nachbar unfreundlich empfangen. (Symbolbild)

Norden - In der Innenstadt von Norden ist die Feuerwehr wegen eines Notrufs angerückt - und hat in der betreffenden Wohnung genau wie ein aufmerksamer Nachbar wenig Freude geerntet. In einem Mehrfamilienhaus in der Stadt im Landkreis Aurich sei einem Bewohner das Essen angebrannt, ein Rauchmelder habe einen Nachbarn auf das Malheur aufmerksam gemacht, teilte die Feuerwehr mit. Weil es im Flur schon verbrannt roch, setzte er einen Notruf ab.

Als die Feuerwehr vor dem Haus ankam, war der Nachbar den Angaben zufolge „in sichtlich aufgebrachter Laune“. Er habe in der Wohnung, aus der der Brandgeruch gekommen sei, nach dem Rechten sehen wollen, doch als Dank für die nachbarschaftliche Aufmerksamkeit sei ihm die Tür vor der Nase zugeknallt worden.

Auch der Einsatzleiter der Feuerwehr, der sich die Sache ansehen wollte, stieß bei dem Bewohner auf wenig Begeisterung. Er leugnete zunächst, dass in seiner Wohnung überhaupt etwas passiert sei - der „markante Geruch“ und Rauchreste waren allerdings eindeutig, wie es hieß. Schließlich ließ er die Feuerwehr herein - die wegen der angespannten Stimmung allerdings in Begleitung der Polizei kam.

Der Mieter wiederholte laut Feuerwehr mehrfach, dass er den Einsatz für völlig unnötig halte. „Auch die Meinung über seinen Nachbarn mussten sich die Einsatzkräfte mehrfach anhören“, hieß es in der Mitteilung. Weil keine Gefahr bestand, rückte die Feuerwehr ab. Immerhin: Die Einsatzkräfte lobten und beruhigten den Nachbarn, der den Brand gemeldet hatte - er habe alles richtig gemacht.