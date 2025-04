Vogtei - Diebe haben gleich zwei Bienenvölker im Unstrut-Hainich-Kreis gestohlen. Die Tiere seien mitsamt Brut und Honig aus den Bienenstöcken entnommen worden, teilte die Polizei mit. An den Bienenstöcken auf einer Kirschplantage nahe Oberdorla (Landgemeinde Vogtei) haben sich die unbekannten Täter demnach im Zeitraum von Karfreitag und Karsamstag bedient. Die Bienenvölker sind den Angaben nach etwa 500 Euro wert. „Wobei der ideelle Wert für den geschädigten Hobbyimker weitaus höher liegt, da in der Folge auch zahlreiche Bienen verendet sind“, so die Polizei.