Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen verpflichtet Angreifer Victor Boniface von Bayer 04 Leverkusen. Der 24 Jahre alte Stürmer wechselt für ein Jahr auf Leihbasis an die Weser, wie beide Clubs mitteilten. In Leverkusen hatte Boniface in Patrik Schick und Neuzugang Christian Kofane starke Konkurrenten.

Horst Steffen sieht in Boniface eine große Verstärkung. „Victor ist physisch enorm stark, hat einen sehr guten Abschluss und ein gutes Tempo“, lobte Werders Cheftrainer. „In Bayers Meistersaison hat er als Torschütze und Vorbereiter geglänzt. Ich bin sicher, dass er für unsere Gruppe in dieser Spielzeit ein ganz wichtiger Faktor werden kann.“

Transfer mit Risiko

Der Transfer birgt aus Sicht der Bremer allerdings ein Risiko. Eigentlich wollte der nigerianische Nationalspieler zum italienischen Erstligisten AC Mailand wechseln, doch der Wechsel scheiterte, weil der 1,90 Meter große Mittelstürmer den Medizincheck nicht bestand.

2022 war Boniface vom belgischen Club Union Saint-Gilloise zu den Leverkusenern gewechselt. Seitdem erzielte der Angreifer 32 Treffer in 61 Spielen. Zudem gewann er 2024 mit Bayer die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal.