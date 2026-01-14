Es ist das Ende eines Missverständnisses: Werder Bremen gibt den zuletzt bereits verliehenen Naby Keita nun endgültig ab.

Bremen/Budapest - Werder Bremen hat die Zusammenarbeit mit dem bereits verliehenen Naby Keita nun endgültig beendet. Der Mittelfeldspieler kehrt nicht zu den Norddeutschen zurück, sondern schließt sich fest dem ungarischen Club Ferencvaros Budapest an, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Über die Transfermodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen, hieß es weiter.

„Nach der Beendigung der Leihe haben wir nun eine Lösung gefunden, mit der alle Beteiligten zufrieden sind“, sagte Bremens Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz.

Der 30 Jahre alte Keita kam im Jahr 2023 vom englischen Spitzenverein FC Liverpool an die Weser, konnte die in ihn gesetzten Erwartungen dort allerdings nicht erfüllen. Er kam für Werder zu fünf Bundesliga-Einsätzen, ehe er im Januar 2025 nach Budapest verliehen wurde. Beim ungarischen Hauptstadt-Club erarbeitete sich Keita einen Stammplatz.