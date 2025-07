Die Deutsche Fußball Liga setzt die ersten Spieltage in der Bundesliga genau an. Werder und der VfL gehen am traditionellen Samstagnachmittag um 15.30 Uhr in die neue Saison.

Trainer Horst Steffen und Werder Bremen starten am 23. August in die neue Bundesligasaison.

Bremen - Die Deutsche Fußball Liga hat die ersten Spieltage in der Bundesliga genau angesetzt. Demnach starten sowohl Werder Bremen als auch der VfL Wolfsburg am 23. August mit einem Spiel am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr in die neue Saison. Werder spielt bei Eintracht Frankfurt, der VfL beim 1. FC Heidenheim.

Die ersten Heimspiele der beiden Clubs folgen am zweiten Spieltag. Die Bremer empfangen am 30. August (15.30 Uhr) Bayer Leverkusen, die Wolfsburger haben am 31. August (15.30 Uhr) den 1. FSV Mainz 05 zu Gast. Am 26. September (20.30 Uhr) folgt der Auftritt der Bremer bei Rekordmeister Bayern München.

In der 2. Bundesliga sind die Clubs aus Niedersachsen bereits am 3. August (13.30 Uhr) gefordert. Hannover 96 erwartet den 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig reist zum 1. FC Magdeburg.