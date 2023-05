Der Klassenverbleib ist greifbar: Werder kann am Samstag den letzten Schritt machen. Aus eigener Kraft gegen Köln - oder bei ausbleibenden Siegen der Konkurrenz. Ein wichtiger Akteur ist wieder dabei.

Werder visiert Klassenverbleib an: Füllkrug gegen Köln dabei

Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen will am vorletzten Spieltag der Saison gegen den 1. FC Köln den Klassenverbleib perfekt machen. Dabei kann die Mannschaft von Trainer Ole Werner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im ausverkauften Weserstadion wieder auf die Dienste des zuletzt schmerzlich vermissten Torjägers Niclas Füllkrug zählen.

Nach fünf verpassten Spielen wegen Wadenproblemen steht der 30-Jährige wieder im Kader. Der aktuell beste Torschütze der Liga fühlt sich laut Coach Werner wieder gut und kommt für einen Einsatz infrage.

Der Tabellenzwölfte steht mit 35 Punkten fünf Zähler vor Schalke auf dem Relegationsrang und sechs vor Stuttgart auf den vorletzten Platz. Mit einem Sieg können die Hanseaten den Klassenverbleib vorzeitig perfekt machen, auch ein Unentschieden dürfte aufgrund des Torverhältnisses reichen.