Oerrel - Die Niedersächsischen Landesforsten und andere Waldbesitzer aus Norddeutschland haben bei den Versteigerungen von Nadelhölzern ein aus ihrer Sicht gutes Preisniveau erzielt. Unter den Gesichtspunkten der allgemeinen Wirtschaftslage sei es erfreulich, dass die Nachfrage nach hochwertigem Holz weiterhin bestehe, teilten die Landesforsten mit. Das zeige das gestiegene Preisniveau der Submission.

Die edlen Hölzer werden in Möbelfurnieren, Dielen oder Fensterrahmen

verwendet. Für besonders hochwertiges Holz werden die Äste bereits in jungen Jahren entfernt. Die Submissionen liefern wichtige Erkenntnisse über die aktuellen Entwicklungen am Holzmarkt.

Auf den beiden Lagerplätzen im Forstamt Oerrel (Heidekreis) und Himmelsleiter (Forstamt Münden) wurden etwa 926 Festmeter der Baumarten Lärche, Douglasie und Kiefer angeboten, wie die Landesforsten mitteilten.

Erstmals konnte online geboten werden

Neben Holz aus eigenen Wäldern wurden auch Stämme von weiteren Waldbesitzern aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern angeboten. Erstmals konnte online geboten werden.

Das Angebot der Lärche umfasste insgesamt 324 Festmeter. Der Durchschnittspreis betrug 378 Euro je Festmeter und lag damit 25 Prozent über dem Vorjahrespreis. Der teuerste angebotene Stamm war eine Lärche mit 3,32 Festmetern und 2.954 Euro Gesamterlös, wie es weiter hieß.

Die Douglasie mit einer Angebotsmenge von 344 Festmetern hat einen Durchschnittspreis von 287 Euro je Festmeter erreicht. Das Kiefern-Angebot umfasste insgesamt 257 Festmeter. Die Kiefer erbrachte einen Durchschnittspreis von 164 Euro je Festmeter.