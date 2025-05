Berlin - Die Damen der Zehlendorfer Wespen haben das erste Spiel ihrer Playdown-Serie gegen den Münchner SC verloren. Der Tabellenletzte der 1. Feldhockey-Bundesliga unterlag am Sonntag vor heimischer Kulisse mit 1:3 im Penaltyschießen und muss damit am kommenden Wochenende in München zweimal gewinnen, um den Abstieg in die 2. Bundesliga Süd noch abzuwenden.

„Wir haben unseren Matchplan umgesetzt und wissen, dass noch alles drin ist“, sagte Svea Sturm, die als einzige Berlinerin ihren Versuch verwandelte. „Im Penalty fehlte uns heute das Glück, obwohl wir da sonst so stark sind.“ Beim 1:1 (1:0) nach 60 Minuten hatte Friederike Seifert (4. Minute) die Wespen früh in Führung gebracht, ehe Lina Kröger (34.) per Strafecke ausglich. Kim Jacob vergab fünf Minuten vor Schluss einen Siebenmeter.

BHC-Teams sind ebenfalls mit Niederlagen gestartet

Bereits am Samstag hatten die Damen des Berliner HC ihr erstes Viertelfinal-Playoff gegen den deutschen Meister Düsseldorfer HC nach einem 1:1 (0:1) in der regulären Spielzeit mit 3:4 im Penaltyschießen verloren. „Wir werden sie weiterhin ärgern und sind der Überzeugung, dass alles noch möglich ist. Unsere Stimmung und den Willen nehmen wir mit“, kündigte BHC-Spielführerin Alessa Volkert an. Die BHC-Herren verloren indes ihr erstes Playdown-Duell beim MSC mit 2:3 (1:0) und müssen nun am 24./25. Mai in Berlin zweimal gewinnen, um ihren Abstieg noch zu vermeiden.