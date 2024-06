Der Juni zeigt sich bisher nicht von seiner besten Seite. Viel Regen und einige Unwetter durchziehen auch am Montag und Dienstag Sachsen-Anhalt.

Regen und Gewitter in Sachsen-Anhalt: Hier drohen Hagel, Starkregen und Blitze

Wetter am Montag

In Sachsen-Anhalt drohen Unwetter.

Magdeburg/Halle (Saale). - Am Montagvormittag bleibt es in Sachsen-Anhalt laut des Deutschen Wetterdienstes stark bewölkt. Vereinzelt gebe es etwas Regen. Ab Mittag drohen dann regionale Schauer, teils sogar Unwetter mit Blitz und Donner. Örtlich könne es zu Hagel und Starkregen kommen.

Wetter in Sachsen-Anhalt am 17. Juni: Gewittergefahr

Die Höchsttemperaturen liegen immerhin bei 23 bis 25, im Harz je nach Höhenlage bei 17 bis 22 Grad. In Sachsen-Anhalt herrscht laut DWD am Montag schwacher Südwestwind, in Schauernähe allerdings sind starke Böen möglich.

In der Nacht zum Dienstag werde das Wetter wolkig, vor allem anfangs noch mit örtlichen Schauern oder Gewittern. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 12 Grad. Dazu schwacher Südwestwind.

Am Dienstag werde das Wetter zwar deutlich wärmer, allerdings gehen mit den bis zu 28 Grad auch starke Unwetter einher. Diese drohen vor allem in der Mitte und im Süden des Landes. Der Sommer lässt also noch auf sich warten.