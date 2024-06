Wetter in Thüringen bleibt wechselhaft

Erfurt - Die Menschen in Thüringen erwartet ein wechselhafter Donnerstag mit Sonnenschein, Wolken und teils auch etwas Regen. Mit den Schauern sei jedoch nur gegen Mittag und Nachmittag und nur vereinzelt zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit. Gegen Abend würden die Wolken abziehen. Die erwartete Höchsttemperatur liegt den Tag über bei 20 Grad, in der Nacht zum Freitag fallen die Temperaturen auf bis zu fünf Grad und es weht ein schwacher Wind.

Der Freitag bleibt überwiegend trocken, wie der DWD weiter mitteilte, nur vereinzelt gibt es Regen. Bis zu 21 Grad würden erwartet, vorübergehend werde der Himmel etwas aufheitern.