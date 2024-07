In der Nacht zu Dienstag hat es in Sachsen-Anhalt ordentlich gekracht. Gewitter und Unwetter zogen über das Land. Jetzt sagt der Deutsche Wetterdienst Temperaturen über 30 Grad voraus.

In Sachsen-Anhalt wird es heiß: Die Temperaturen steigen nach den Gewittern am Dienstag.

Magdeburg/Halle (Saale). - Nach den Gewittern in der Nacht zu Dienstag wird es heiß in Sachsen-Anhalt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Temperaturen deutlich über 30 Grad.

Hitzewelle in Sachsen-Anhalt: Ab wann es heiß wird

Am Dienstag lockert das Wetter laut DWD größtenteils auf. Am Nachmittag und Abend drohen vor allem in der Altmark örtliche Schauer, vereinzelt sogar Gewitter, heißt es.

Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 29 Grad, im Harz zwischen 18 und 25 Grad. Zum Teil werde es starke Böen geben, besonders im Harz rund um den Brocken.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es niederschlagsfrei bei Temperaturen um die 13 bis 16 Grad. Am Mittwoch dann Sonne und Wolken im Wechsel bei bis zu 27 Grad, in der Nacht zu Donnerstag erneut Sturmböen auf dem Brocken. Am Freitag werde es dann richtig heiß. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 33 Grad, so der DWD.