Bei kühlen Temperaturen dominieren zur Wochenmitte Regen und Gewitter in Sachsen-Anhalt. Und wie sieht es am Freitag aus? Bleibt es zum EM-Viertelfinale Deutschland gegen Spanien trocken?

Halle (Saale)/Magdeburg - In den nächsten Tagen gibt es in Sachsen-Anhalt unbeständiges Wetter. Der deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstag vor starken Windböen, Starkregen und Gewittern. Dabei ist mit Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad zu rechnen.

Regen mit bis zu 15 Litern pro Quadratmeter sowie Gewitter treten vor allem in der zweiten Tageshälfte auf. Diese ziehen am Abend und in der Nacht ab, wobei es voraussichtlich niederschlagsfrei bleibt. Die Tiefstwerte liegen hier bei 12 bis 6 Grad.

Wetter am Freitag: Regen zum EM-Viertelfinale?

Zum Ende der Woche erwartet die Menschen ähnlich wechselhaftes Wetter, wenn auch etwas wärmer. Am Freitagvormittag soll es im Norden Sachsen-Anhalts wolkig werden, aber noch ohne Regen, während es im Süden an einigen Orten bereits regnen kann. Die Temperaturen können im Verlauf des Tages bei bis zu 24 Grad liegen.

Auch beim Public Viewing zum Viertelfinale der deutschen Mannschaft gegen Spanien am Freitag um 18 Uhr sollte besser ein Regenschirm dabei sein. Der Wetterdienst prognostiziert für den Abend teilweise leichten Regen, der von Niedersachsen kommt.

Wetter am Wochenende: Höhere Temperaturen, aber teilweise starker Wind

Bei Temperaturen von 18 bis 25 Grad können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Samstag auf freundlicheres Wetter einstellen.

Am Nachmittag ziehen jedoch bei zum Teil starken Böen erneut Niederschläge auf, die zum Sonntag hin wieder etwas auflockern. In der Nacht zum Sonntag ist mit 15 bis 12 Grad zu rechnen.