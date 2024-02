Schwere Sturmwarnung für Sachsen-Anhalt: Diese Regionen sind betroffen

Ein Sturmtief zieht in der Nacht zu Freitag über Sachsen-Anhalt. Der deutsche Wetterdienst hat flächendeckend eine amtliche Warnung veröffentlicht. Besonders heftig weht es auf dem Brocken.

Wetter in Sachsen-Anhalt

Wernigerode/Leipzig - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor schweren Sturmböen für weite Teile von Sachsen-Anhalt veröffentlicht.

Von Donnerstagabend bis zum Freitagmorgen werden vielerorts in Sachsen-Anhalt Böen mit bis zu 90 Km/h erwartet. Das entspricht Windstärke 10.

DWD warnut vor extremen Orkanböen auf dem Brocken

Besonders heftig wird es auf dem Brocken stürmen. Hier wurde die bestehende Warnung noch einmal heraufgestuft. Hier gilt jetzt eine Warnung der höchsten Warnstufe 4.

Auf Sachsen-Anhalts höchstem Berg besteht Gefahr von extremen Orkanböen mit bis zu 160 Km/h, teilte der DWD am Donnerstag mit. Es bestehe unter anderem große Gefahr für Leib und Leben durch umstürzende Bäume.

Die Unwetterwarnung gilt für Lagen über 1000 Meter. Von Donnerstagmittag bis Freitagnachmittag gilt zudem wegen Orkanböen die Warnstufe drei von vier auf dem Brocken.

Amtliche Sturmwarnung in Sachsen-Anhalt in der Nacht zu Freitag

Zwischen Donnerstag 21 Uhr und Freitag 3 Uhr gilt für ganz Sachsen-Anhalt eine Amtliche Warnung vor schweren Sturmböen mit Gefahr durch umstürzende Bäume oder herabstürzende Gegenstände. diese Regionen sind betroffen.

Stadt Magdeburg

Stadt Halle (Saale)

Stadt Dessau-Roßlau

Altmarkkreis Salzwedel

Burgenlandkreis

Kreis Anhalt-Bitterfeld

Kreis Börde

Kreis Harz

Kreis Jerichower Land

Kreis Mansfeld-Südharz

Kreis Stendal

Kreis Wittenberg

Saalekreis

Salzlandkreis

Je nach Entwicklung des Sturmtiefs kann die Warnung unter Umständen noch ausgeweitet oder verlängert werden.

Wettervorhersage: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt in den kommenden Tagen

Der Donnerstag bringt wechselhaftes Wetter nach Sachsen-Anhalt. Es regnet zeitweise bei Temperaturen von bis zu 14 Grad, im Harz bis zu 11 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte.

Die Nacht zu Freitag bringt viele Wolken und teilweise Regen bei Tiefstwerten von drei Grad, im Oberharz null Grad.

Am Freitag nimmt der Wind wieder ab und es ist locker bewölkt bei etwas Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu elf Grad, im Harz bis zu acht Grad.