Halle (Saale) - „Der Saharastaub ist schon eingetroffen, das sieht man an einer gelblichen Trübung in der Luft“, so Meteorologe Christian Herol vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Das Phänomen sei in vielen Teilen Deutschlands zu beobachten, in der höchsten Konzentration aber im Westen des Landes.

Der Wüstenstaub in der Luft kann den Sonnenschein milchig und getrübt erscheinen lassen.

Der Sahara-Staub im sogenannten Blutregen sollte von Autos schnell abgewaschen werden. Foto: Stephan Lohse

Sahara-Staub sorgt für hohe Luftverschmutzungswerte

Saharastaub in der Luft ist laut DWD in Mitteleuropa kein seltenes Naturphänomen. Die Staubpartikel werden demnach im Jahr etwa 5- bis 15-mal nach Europa getragen. „In der Intensität ist das eher selten“, sagte DWD-Meteorologe Herold indes zum aktuellen Ausbruch.

Weil es in dieser Zeit geregnet hat, sprechen Experten vom sogenannten Blutregen. Dieser entstehe, wenn der rötliche Sahara-Staub aus der Luft ausgewaschen wird. Zu erkennen ist dies besonders auf dem Lack der Autos.

Autos nach dem sogenannten Blutregen: Experten raten zur schnellen Reinigung. Foto: Stephan Lohse

Sahara-Staub Gefahr für Autolack

Der Staub sollte im Übrigen so schnell wie möglich von Autos abgewaschen werden, da dieser eine Gefahr für den Lack und natürlich die Sicht darstellt.

Der Staub verhinderte rund um Ostern in Deutschland in weiten Teilen eitel Sonnenschein. Zudem wurden mancherorts die Tagesmittelgrenzwerte für Feinstaub deutlich überschritten. Dies ist laut Experten für kurze Zeit allerdings für gesunde Menschen unbedenklich.

Auch am nächsten Wochenende droht immer noch ein milchiger Himmel. Allerdings könnte dann mit Temperaturen von mehr als 25 Grad der erste Sommertag im Frühling folgen - trotz Staub in der Luft.