Steinach - Während andernorts schon die Piste herunter gewedelt werden kann, müssen sich Fans der Skiarena Silbersattel in Steinach noch gedulden. Aufgrund der aktuellen Wetterlage könne die Eröffnung der Skisaison leider nicht wie geplant an diesem Wochenende gestartet werden, teilte die Stadtverwaltung mit.

Die Skiarena Silbersattel ist mit acht Abfahrtsstrecken das größte alpine Thüringer Skigebiet. Eigentlich sollte die Saison am Freitag auf dem Fellberg beginnen. In Oberhof wedelten Skifahrer bereits den Fallbachhang herunter. In Thüringen stehen in dieser Wintersaison wieder rund 20 Liftanlagen für die alpine Abfahrt bereit.

Trübe Aussichten fürs Wochenende

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete am Freitag im Bergland mit vereinzelten Schneeschauern. Am Samstag soll es oberhalb von 600 Meter anfangs schneien. Mittags soll der Schnee aber vorerst nachlassen.

In der Nacht zu Sonntag erwarteten die Meteorologen bis in die höchsten Lagen Regen. Am Sonntag rechnet der DWD mit Regen-, Schneeregen- und Graupelschauern. Oberhalb von 400 Meter soll es Schneeschauer geben.