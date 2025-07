Leipzig - Das Wetter in Sachsen bleibt unbeständig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt erneute Schauer und Gewitter voraus, die örtlich auch unwetterartig ausfallen können. Bereits am Freitagabend hatte es einige kräftige Gewitter gegeben.

Eine Gewitterzelle traf Borna im Landkreis Leipzig. Dort standen nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr zeitweise Straßen unter Wasser, Dutzende Keller liefen voll. Auch in Mittelsachsen wurde die Feuerwehr alarmiert, weil Keller überschwemmt waren.

Laut Wetterdienst sind am Samstagnachmittag und Abend vor allem im Bergland Gewitter möglich. Am Sonntag klinge der Regen in den Bergen ab. Dafür zögen aus Westen neue Schauer auf; am Abend seien im Westteil des Freistaates wieder Gewitter zu erwarten.

Auch der Montag und der Dienstag sollen wenig hochsommerlich werden. Der DWD sagte viele Wolken und Höchstwerte bis 22 Grad voraus.