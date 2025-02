Kalt ist es schon, jetzt wird es auch noch richtig winterlich: In Teilen Niedersachsens dürfte ab Dienstagmorgen Schnee fallen, warnt der Deutsche Wetterdienst. Glätte droht im Berufsverkehr.

Wetterdienst: Schneefall droht in Teilen Niedersachsens

Hannover - Der Winter droht in der neuen Woche mit Schneefall und Glätte in Teile Niedersachsens zurückzukehren. Zwar sei der Norden noch bis Montag unter Hochdruckeinfluss, in der Nacht zum Dienstag dürften sich aber Ausläufer eines Tiefs über Benelux im Südwesten Niedersachsens auswirken, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes.

Schneefälle, und zwar zunächst nasser Schnee seien dann im Emsland, im Osnabrücker Raum und bis nach Göttingen zu erwarten, sagte er. Bis zu fünf Zentimeter Schnee seien vom Ende der zweiten Nachthälfte an, also im Berufsverkehr, möglich - dann drohe Glätte. Auch kleinere Verwehungen könnten bei mäßigem Ostwind entstehen.

Keine langfristige Schneedecke erwartet

Im Tagesverlauf und bei steigenden Temperaturen werde der Schnee dann nicht mehr liegenbleiben, könnte aber auch die Mitte Niedersachsens und Bremen erreichen, sagte der Experte. Ein winterlicher Verlauf der zweiten Wochenhälfte sei wahrscheinlich, genaue Vorhersagen seien aber noch schwierig.

Der Montag fällt laut Vorhersage meist stark bewölkt und weitestgehend trocken aus. Die Temperatur werde bei 2 bis 4 Grad angemessen für die Jahreszeit sein, sagte der Meteorologe. Die Frühwerte am Dienstag liegen demnach bei minus 5 bis minus 1 Grad. Im Nordosten, vor allem an der Elbe, dürfte das Wetter vielfach freundlich sein, sonst stark bewölkt bis bedeckt und im Südwesten fällt Schnee.

Bedecktes Wetter mit Schnee am Mittwoch

In der Nacht zum Mittwoch wird es überwiegend stark bewölkt sein und vor allem im Süden etwas Schneefall und Glätte geben. Der Mittwoch selbst dürfte stark bewölkt bis bedeckt ausfallen und zeitweise etwas Schnee bringen. Im Bergland steigt die Temperatur kaum über 0 Grad, sonst dürften es 0 bis 2 Grad sein.