Winter und kein Ende - und ein Hoffnungsschimmer zum Wochenende: Landesweit seien bis zum Vormittag Schneeschauer und Glätte möglich, warnt der Deutsche Wetterdienst. Und ab Samstag wird es milder.

Hannover/Bremen - Autofahrer müssen in Niedersachsen mit Schnee und Glätte rechnen. Bis zum Vormittag seien landesweit Schneeschauer mit bis zu drei Zentimetern Neuschnee zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Später dürften die Schneeschauer nach Süden abziehen. Im Harz seien lokal auch bis zu vier Zentimeter Neuschnee möglich. Verbreitet drohe Glätte durch Schneematsch und gefrierende Nässe.

Der Wetterdienst sagte zunächst landesweit leichten Frost zwischen 0 und minus 4 Grad voraus, vor allem im Nordosten dürfte es leichten Dauerfrost bis minus 1 Grad geben. Für die Nacht zum Donnerstag kündigten die Experten leichten bis mäßigen Frost zwischen minus 1 Grad in der Grafschaft Bentheim und minus 10 Grad im Wendland an. Schneeschauer soll es nur noch selten geben.

Der Donnerstag wird heiter und trocken erwartet - bei Höchsttemperaturen von minus 2 bis 2 Grad. In der Nacht zum Freitag wird es zeitweise aufklarend bei Tiefstwerten auf den Inseln um minus 2 Grad, sonst von West nach Ost zwischen minus 7 und minus 12 Grad.

Zum Wochenende wird es milder

Am Freitag bleibt es der Vorhersage nach leicht bewölkt, gebietsweise heiter und insgesamt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 Grad an der Ems und 0 Grad im Wendland und im Harz. In der Nacht zum Samstag wird es stark bewölkt, von Nordwesten ziehen Niederschläge auf - hauptsächlich Regen mit massiver Glattteisgefahr. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 Grad an der Ems und minus 5 Grad in der Lüneburger Heide und im Wendland.

Erst am Samstag dürfte es mit Temperaturen von 5 bis 9 Grad milder werden, zeitweise fällt Regen. In der Nacht zum Sonntag sinken die Tiefstwerte nur noch auf 3 bis 7 Grad.