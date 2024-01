Wetterdienst warnt vor Glatteis in Berlin und Brandenburg

Auf den Straßen in Berlin und Brandenburg hat sich gefährliche Eisglätte gebildet.

Berlin/Potsdam - Viele Straßen und Gehwege sind in Berlin und Brandenburg weiterhin gefährlich glatt. Der Deutsche Wetterdienst warnt stellenweise vor Glatteis am Freitagvormittag und in der Nacht zu Samstag. Gebietsweise wird Glätte durch Schneegriesel oder gefrierenden Sprühregen erwartet.

Es bleibt laut den Meteorologen bedeckt und nebelig, erst ab Mittag zieht sich der Frost teilweise zurück. Die Höchsttemperaturen liegen tagsüber bei minus 1 bis plus 1 Grad.

In der Nacht zum Samstag besteht erneut gebietsweise Glatteisgefahr. Die Temperaturen sinken auf maximal 0 bis minus 2 Grad. Am Samstag wird es etwas milder bei 2 bis 4 Grad. Leichter Regen ist möglich.