Gefrierender Regen und Glatteis führen im Südwesten und Westen Niedersachsens zu gefährlichen Straßenverhältnissen. Das Winterwetter dürfte den Verkehr vielerorts weiter beeinflussen.

Vor allem für den Südwesten und Westen Niedersachsens wird vor Glätte gewarnt.

Hannover - Für den Südwesten und Westen Niedersachsens warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor teils unwetterartiger Glätte. Durch gefrierenden Regen und Glatteis gelte dies noch mindestens bis Mittag, teilte der DWD in seiner Vorhersage mit.

Westlich der Weser herrsche auch tagsüber aufgrund von gefrierendem Regen, überfrierender Nässe oder etwas Schneefall lokal erhebliche Glätte und Glatteisgefahr.

Ein DWD-Sprecher ging davon aus, dass die Warnung noch bis in den Nachmittag verlängert werde. Im Verlauf des Tages sei auch immer wieder mit Schneefall zu rechnen.