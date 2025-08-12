Mancherorts muss momentan aufs Baden verzichtet werden, weil die Wasserqualität nicht stimmt. Schlechte Aussichten für die kommenden heißen Tage.

Leipzig - Die schnell gestiegenen Temperaturen sorgen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auch für schlechte Badewasserqualität. So seien etwa der Deetzer Teich und der Muldestausee von Blaualgen befallen, teilte der Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit. Aufs Baden solle verzichtet werden. Das Landratsamt Saale-Orla-Kreis warnt derzeit vor dem Baden im Bleilochstausee bei Schleiz. Auch dort wird ein Blaualgenbefall vermutet.

Im Naturbad Mockritz in Dresden sorgt der Wetterumschwung vermehrt für Zerkarien. Um die Würmer zu bekämpfen, müssten Maßnahmen ergriffen werden, teilten die Betreiber mit. Das Bad bleibe deshalb am Donnerstag und Freitag geschlossen.

Für die kommenden Tage sagt der Deutsche Wetterdienst in allen drei Bundesländern hohe Temperaturen vorher - teils deutlich über 30 Grad.