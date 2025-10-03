Leverkusen - Für Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand ist die anstehende Bundesligapartie gegen den 1. FC Union Berlin auch wegen der folgenden Länderspielpause besonders wichtig. „Ich hasse es, 14 Tage zu warten, bevor wir wieder spielen“, sagte Hjulmand. „Gerade in der aktuellen Phase ist das ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wir sollten dafür brennen, die Partie zu gewinnen.“

Unter Hjulmand, der vor rund dreieinhalb Wochen übernahm, hat Bayer 04 noch nicht verloren. Drei von fünf Partien endeten allerdings unentschieden. Am Mittwoch spielte das Team der Champions League gegen die PSV Eindhoven nur 1:1.

In dieser Partie verletzte sich Defensivspieler Alex Tape. Der 18-Jährige zog sich eine Muskel-Sehnen-Verletzung im linken hinteren Oberschenkel zu. Tape fällt in den kommenden Wochen aus. Wieder fit für das Spiel gegen Union am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sind hingegen Robert Andrich und Lucas Vázquez, die beide zuletzt fehlten.