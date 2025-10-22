Collien Fernandes erlebt nach der Trennung einen neuen Alltag zwischen Hamburg und Mallorca – und erzählt unter anderem von Sanierungsprojekten und neuen Aufgaben beim Fernsehen.

Hamburg - Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes (44) nutzt nach eigenen Angaben ihre kinderfreie Zeit unter anderem für ein Sanierungsprojekt. Wie sie dem Magazin „Gala“ sagte, teilt sie sich mit ihrem Ex-Partner Christian Ulmen die Betreuung der gemeinsamen Tochter – eine Umstellung, die ihren Alltag deutlich verändert hat.

„Durch das Wechselmodell habe ich nun jede zweite Woche kinderfrei“, erzählte Fernandes. „Aber allein im Haus zu sein, tut mir gerade noch nicht so richtig gut. Ich versuche mich abzulenken, kümmere mich um mein Sanierungsobjekt.“ Dabei handelt es sich um eine Immobilie in Hamburg-Eimsbüttel – passend zu ihrem neuen Job beim NDR. Fernandes gehört seit Kurzem zum Team der Satiresendung „extra 3“, die im nahegelegenen Stadtteil Lokstedt produziert wird.

„Häuser aufhübschen macht mir Spaß. Und wenn man viel mit dem Kopf arbeiten muss, tut es hin und wieder gut, einfach mal ’ne Wand einzureißen“, sagte die Moderatorin weiter. Neben ihrer Fernseharbeit widmet sich Fernandes weiterhin dem Schreiben: Gerade ist ihr viertes Kinderbuch aus der Reihe „Lotti & Otto“ erschienen.