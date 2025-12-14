Hannover - Ein Friseurbesuch ist sonst einfach nicht drin: Rund 400 Obdachlose und Bedürftige aus Hannover freuen sich über einen neuen, kostenlosen Haarschnitt. Fast 100 Friseurinnen und Friseure aus ganz Deutschland waren dafür am Sonntag stundenlang im Einsatz.

Obdachlose und von Altersarmut betroffene Menschen können sich einen professionellen Haarschnitt oft nicht leisten, wie die Veranstalter mitteilten. Mit der Aktion wollen die „Barber Angels“ – ehrenamtlich arbeitende Friseure in Lederkluft – den Betroffenen Mut machen und deren Selbstwertgefühl stärken.

Die Organisatoren erzählen, wie beseelt viele Menschen nach dem kostenlosen Schnitt seien. „Jetzt kann ich mir endlich wieder in der Bäckerei ein Brötchen kaufen, ohne mich für mein Aussehen zu schämen“, soll einer der Bedürftigen gesagt haben. Andere berichteten demnach, wie ihnen der Haarschnitt neues Selbstbewusstsein für die Suche nach einer Arbeit oder einer Wohnung gibt.