Es klingelt und vor der Haustür stehen dubiose Gestalten? Was in solchen Fällen zu tun ist, darüber will die Polizei bei einem besonderen Angebot in Magdeburg informieren.

Magdeburg - Wie sich gegen Einbruch und Betrug schützen? Antworten auf solche Fragen gibt die Polizei am kommenden Montag auf dem Alten Markt in Magdeburg. Zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr werden laut Polizei Präventionsexperten des Landeskriminalamts und Vertreter des Polizeireviers Magdeburg Interessierte beraten. Unter anderem soll es um Haustürbetrug gehen. Bürger können die Beratungen spontan und ohne Termin in Anspruch nehmen, heißt es.