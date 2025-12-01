Leipzig/Dresden - Äußerungen von Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas beim Bundeskongress der Jusos stoßen in der sächsischen Wirtschaft auf deutliche Kritik. „Es ist mehr als befremdlich, wenn eine Bundesarbeitsministerin solche Worte wählt“, sagte Uwe Nostitz, Präsident des Sächsischen Baugewerbeverbandes und zugleich Präsident des Sächsischen Handwerkstages.

Arbeitsministerin Bas hatte am Wochenende auf dem Bundeskongress der Jusos von ihrem Auftritt auf dem Arbeitgebertag berichtet und gesagt, dort sei ihr „besonders deutlich geworden (...), gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen“. Sie sei dort gefragt worden, wie viel soziale Sicherheit sich Deutschland überhaupt noch leisten wolle.

„Die Herren in Maßanzügen“: Bas polarisiert mit Aussagen

„Da saßen sie, ich sag das jetzt mal ganz offen, die Herren – ja, meistens waren es Männer – in ihren bequemen Sesseln, der eine oder andere im Maßanzug, und die Ablehnung war deutlich zu spüren“, sagte Bas. Diese Situation habe ihr gezeigt, „wo die Linien in diesem Land wirklich verlaufen“. Nämlich „zwischen Arm und Reich, zwischen denen, die Sicherheit brauchen und denen, die sie für verhandelbar halten“, so Bas.

Nostitz warf der Ministerin vor, mit solchen Aussagen Gräben aufzureißen. „Solche provozierenden Aussagen helfen in der aktuellen wirtschaftlich angespannten Lage nicht weiter“, sagte er. In den Betrieben arbeiteten Arbeitgeber und Beschäftigte seit Jahrzehnten Seite an Seite. „Da kämpft niemand gegen jemanden. Da wird gebaut, ausgebildet und gemeinsam Verantwortung getragen.“ Die Worte der Ministerin wirkten „wie Öl im Feuer einer ohnehin verunsicherten Gesellschaft“.

Einladung nach Sachsen

Der Baugewerbeverband wie auch der Handwerkstag laden Bas ein, Betriebe in Sachsen zu besuchen. Dort werde sie sehen, „dass es diese Gegensätze schlicht nicht gibt“, so Nostitz.