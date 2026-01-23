Weniger Nachwuchs, mehr alte Menschen: In Sachsen-Anhalt verschiebt sich seit Jahren die Verteilung nach Alter innerhalb der Bevölkerung. Die Zahl der Menschen sinkt - aber wie stark?

Halle - In Sachsen-Anhalt leben immer weniger Menschen. Zum Ende des vergangenen Jahres wurden rund 2,12 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner gezählt, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Die Zahl sei eine Vorausschätzung, für die Daten bis einschließlich September 2025 berücksichtigt worden seien.

Der Schätzwert liegt dem Statistikamt nach „erneut unter dem Wert des Vorjahres“. Zum Ende von 2024 lebten demnach noch 2,13 Millionen Menschen in Sachsen-Anhalt. Der Rückgang liege bei 0,7 Prozent und entspreche damit dem von 2023 zu 2024.