  3. Statistik: Wie sich die Bevölkerungszahl in Sachsen-Anhalt entwickelt

Weniger Nachwuchs, mehr alte Menschen: In Sachsen-Anhalt verschiebt sich seit Jahren die Verteilung nach Alter innerhalb der Bevölkerung. Die Zahl der Menschen sinkt - aber wie stark?

Von dpa 23.01.2026, 11:20
In Sachsen-Anhalt leben immer weniger Menschen. (Symbolbild)
In Sachsen-Anhalt leben immer weniger Menschen. (Symbolbild) Jan Woitas/dpa

Halle - In Sachsen-Anhalt leben immer weniger Menschen. Zum Ende des vergangenen Jahres wurden rund 2,12 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner gezählt, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Die Zahl sei eine Vorausschätzung, für die Daten bis einschließlich September 2025 berücksichtigt worden seien. 

Der Schätzwert liegt dem Statistikamt nach „erneut unter dem Wert des Vorjahres“. Zum Ende von 2024 lebten demnach noch 2,13 Millionen Menschen in Sachsen-Anhalt. Der Rückgang liege bei 0,7 Prozent und entspreche damit dem von 2023 zu 2024.