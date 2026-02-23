Reifen, Möbel, Bauschutt: Einige Menschen werden ihren Müll unrechtmäßig los, indem sie ihn einfach irgendwo ablegen. Die Kosten tragen die Gebührenzahler. Wie viel Geld das jedes Jahr ist.

Wittenberg/Sangerhausen/Halle/Magdeburg - Städte und Landkreise in Sachsen-Anhalt müssen Jahr für Jahr viel Geld für die Entsorgung von illegal abgelegtem Müll zahlen. Unerlaubte Ablagerungen seien „völlig unnötig, binden zusätzlich Personal und kosten viel Geld“, sagte die Sprecherin des Landkreises Mansfeld-Südharz, Michaela John. Dennoch: Immer wieder würden illegale Müllkippen im Wald oder am Wegesrand gemeldet.

Im Durchschnitt zahle der Landkreis pro Jahr 50.000 Euro für die Entsorgung des illegalen Mülls, sagte John. Bevor sich um den Müll gekümmert wird, werde dieser immer in Augenschein genommen - um einschätzen zu können, wie gefährlich oder umweltschädlich er ist. So sei es möglich, zu priorisieren. Damit der Müll möglichst schnell verschwindet, habe der Landkreis zusätzliches Personal eingestellt, hieß es.

Welcher Müll ist besonders teuer?

Im Landkreis Wittenberg sind es besonders häufig Hausmüll, Altreifen, Asbest oder Elektrogeräte, die auf verbotenem Wege entsorgt werden, wie Landkreissprecher Alexander Baumbach sagte. „Die höchsten Kosten bei der Sammlung, Beseitigung und Verwertung verursachen Asbest, Altreifen und auch illegal abgelagerte Schadstoffe.“

Im vergangenen Jahr lagen die Kosten für die Entsorgung von illegalem Müll im Kreisgebiet Baumbach zufolge bei rund 40.000 Euro. In den zwei Jahren zuvor waren die Summen ähnlich hoch, 2021 und 2022 hingegen lagen sie mit rund 53.000 und rund 65.000 Euro deutlich darüber. „Gerade zu Corona-Zeiten gab es eine deutliche Erhöhung der Kosten“, erklärte Baumbach.

Bis zu 185.000 Euro Kosten in Halle

In der Stadt Wittenberg sind die Kosten für die Müllentsorgung in den vergangenen Jahren hingegen deutlich gestiegen. Während die Summe 2021 einem Stadtsprecher nach noch bei rund 4.400 Euro lag, waren es 2025 insgesamt mehr als 20.000 Euro. Einen Grund dafür nannte der Sprecher nicht.

Die deutlich größere Stadt Halle hat in den vergangenen Jahren Summen zwischen gut 185.000 Euro und knapp 150.000 Euro für die Entsorgung des Mülls aufbringen müssen, wie Stadtsprecher Drago Bock angab. Die etwas größere Landeshauptstadt Magdeburg machte keine Angabe dazu, wie hoch die Kosten für die Entsorgung von illegalem Müll sind. Als Grund wird in einer Stellungnahme der Stadt angegeben, dass „diese zusätzlichen Leistungen nicht separat erfasst werden.“

Illegale Entsorgung kann teure Konsequenzen haben

Im Landkreis Mansfeld-Südharz werden den Angaben nach immer auch Verfahren eingeleitet, wenn illegal abgelegter Müll entsorgt werden muss. Der Fund kann auch eine Strafanzeige nach sich ziehen, sagte John.

Die Kosten für die Entsorgung gingen „immer zulasten aller Gebührenzahler im Landkreis“, betonte die Landkreissprecherin. Seit Jahren appelliere der Landkreis, die angebotenen Entsorgungsmöglichkeiten zu nutzen. Wer erwischt wird, könne mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 10.000 Euro bestraft werden, so John.