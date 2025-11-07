Unter den Menschen in Sachsen-Anhalt gibt es einige, die an einer Hochschule ausgebildet wurden. Davon arbeiten nur wenige heute noch dort.

Halle - Im vergangenen Jahr gab es in Sachsen-Anhalt Zehntausende Menschen mit einem akademischen Abschluss. In der Bevölkerung des Landes waren etwa 14 Prozent der Menschen über 15 Jahre (266.000) Akademikerinnen und Akademiker, teilte das Statistische Landesamt mit. Die meisten davon konnten demnach ein Diplom als höchsten Bildungsabschluss vorweisen.

An Hochschulen wissenschaftlich oder künstlerisch tätig war 2024 jedoch nur ein kleiner Teil der Akademikerinnen und Akademiker, hieß es. Von den 10.923 Personen arbeiteten demnach die meisten (7.537) an den zwei Universitäten des Landes in Magdeburg und Halle. Von ihnen waren die meisten wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeitende. 1.061 Personen hatten eine Professur inne.