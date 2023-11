Magdeburg - In Sachsen-Anhalt entscheiden grundsätzlich die Eltern, welche Schulform ihre Kinder nach der Grundschule besuchen - künftig soll es aber auch Tests geben können. Diese sollen ab dem Schuljahr 2024/25 fällig werden, wenn ein Viertklässler keine Empfehlung für das Gymnasium bekommen würde, die Eltern diesen Weg aber wünschen. In den Fächern Deutsch und Mathematik solle es eine mündliche und schriftliche Leistungserhebung geben, wie aus einem am Montag veröffentlichten Brief des Bildungsministeriums hervorgeht.

Die Linke-Landtagsfraktion kritisierte das Vorgehen als sinnfreie Zusatzbelastung für Lehrkräfte, Eltern und Schüler. Ein Sprecher des Bildungsministeriums sagte, es solle mit dem Verfahren dafür gesorgt werden, dass Kinder das Gymnasium besuchen, die die Ansprüche erfüllen können.

Künftig sollen die Kinder der Eltern, deren Wunsch anders lautet als die Empfehlung der Grundschule, landeseinheitliche Aufgaben in einem schriftlichen Test an der besuchten Grundschule beantworten. Zudem sollen die Schüler einen mündliche Test an einem Gymnasium in der Nähe absolvieren. Die Entscheidung treffen weiter die Sorgeberechtigten.

Zudem sollen künftig schon in der dritten Klasse thematische Elternversammlungen zur Schulwahl angeboten werden. Dabei solle auch auf die Anforderungen eingegangen werden, heißt es in dem Brief des Bildungsministeriums. Bei den Lernentwicklungsgesprächen im zweiten Halbjahr solle es dann eine individuelle Beratung geben.